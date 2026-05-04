Scicli, Forum degli operatori turistici: partono i progetti del nuovo direttivo

Il Forum Operatori Turistici di Scicli ufficializza l’operatività del nuovo Consiglio Direttivo a seguito del rinnovo delle cariche sociali. Un cambio di passo che punta a consolidare il ruolo dell’associazione come motore economico per il territorio e baluardo per il settore extralberghiero.

I progetti e la visione strategica Il nuovo Board si insedia con un’agenda fitta di obiettivi pratici, mirati a trasformare il flusso turistico in reddito netto per la comunità locale e a garantire una continuità stagionale che superi i picchi tradizionali. Al centro del programma figurano lo sviluppo dello slow tourism, la collaborazione con business partner del territorio per “coccolare” il turista, il potenziamento delle infrastrutture per il bike tourism e la creazione di experience di alta qualità che permettano agli host di distinguersi sul mercato.

“L’impegno che ci aspetta non è da poco”, ha dichiarato il Presidente Maurizio La Micela. “Lavoriamo da tempo a progetti che servano concretamente agli operatori per fornire servizi d'eccellenza. La nostra missione è duplice: dare agli host una rappresentanza forte che non si faccia schiacciare dalle lobby di settore e, contemporaneamente, agire come volano economico per la realtà locale attraverso un turismo consapevole e di valore.”

La nuova squadra di governo Il Consiglio Direttivo vede l'ingresso di figure che hanno già dimostrato sul campo il proprio valore. Tra queste, Catia Zani, reduce dall'impegno nell'Executive Committee sui progetti esecutivi e Giulia Riccotti, giovane professionista del settore hosting con diverse strutture in gestione. La squadra è completata da Antonella Puglisi (Tesoriere) e Stefania Iurato (Segreteria). Il Presidente provvederà a stretto giro alla nomina del Vice Presidente, sulla base dei suggerimenti e del rapporto di fiducia con i membri del Board.

Il Presidente ha voluto sottolineare il criterio che ha guidato la formazione del nuovo vertice, che oggi vede una maggioranza totale di donne: “Il direttivo esce rafforzato nell'energia e nelle competenze. Mi piace evidenziare un punto: questa maggioranza femminile non è figlia delle cosiddette ‘quote rosa’, ma è il risultato di una selezione basata esclusivamente su merito, impegno e visione. Abbiamo scelto le persone migliori per i nostri obiettivi, evitando qualificazioni che spesso rischiano di sminuire la professionalità invece di elevarla. In questa associazione a contare sono i risultati e la capacità di visione comune.”

NELLA FOTO, da sinistra: Antonella Puglisi, Giulia Riccotti, Maurizio La Micela, Catia Zani, Stefania Iurato