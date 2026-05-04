Modica, al Teatro Garibaldi concerto sinfonico con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania

Domenica 10 maggio alle ore 18:30 il Teatro Garibaldi di Modica accoglierà “Capricci, Variazioni e Suite”, concerto sinfonico con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania guidata dal direttore Giuseppe Grazioli e con la partecipazione del pianista Dmitry Ishkhanov. Dopo l’esecuzione al Teatro Massimo Bellini di Catania l’8 e 9 maggio, il programma approderà a Modica, riportando nel teatro della contea una delle compagini orchestrali più autorevoli del panorama musicale italiano e consolidando il dialogo artistico tra due importanti realtà culturali. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/it/biglietti/concerto-sinfonico-capricci-variazioni-.... Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.