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Modica, al Teatro Garibaldi concerto sinfonico con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania

Modica, al Teatro Garibaldi concerto sinfonico con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania

SpettacoloCataniaRagusa

Domenica 10 maggio alle ore 18:30 il Teatro Garibaldi di Modica accoglierà “Capricci, Variazioni e Suite”, concerto sinfonico con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania guidata dal direttore Giuseppe Grazioli e con la partecipazione del pianista Dmitry Ishkhanov. Dopo l’esecuzione al Teatro Massimo Bellini di Catania l’8 e 9 maggio, il programma approderà a Modica, riportando nel teatro della contea una delle compagini orchestrali più autorevoli del panorama musicale italiano e consolidando il dialogo artistico tra due importanti realtà culturali. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su www.ciaotickets.com/it/biglietti/concerto-sinfonico-capricci-variazioni-.... Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.

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