Processo per corruzione a Galvagno, la Regione e l'Ars: noi parte civile

La presidenza della Assemblea regionale siciliana e quella della Regione siciliana hanno chiesto di costituirsi parte civile al processo, che ha preso il via oggi, contro il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e il suo ex autista Roberto Marino. Galvagno, che ha scelto il giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare, è accusato di corruzione, peculato e falso ideologico. La difesa dell'imputato ha chiesto un termine per pronunciarsi sulla istanza di costituzione di parte civile. Il processo si tiene davanti alla terza sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia. Galvagno, difeso dall'avvocato Ninni Reina, non è presente in aula. (ANSA)