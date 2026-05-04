Urbanistica a Modica, Stornello (PD): bene il PUG, ma basta con la politica degli annunci

L'amministrazione comunale di Modica ancora nel mirino del Partito Democratico che prende atto con favore dell’avvio dell’iter per il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Un passo avanti ma che non può e non deve diventare l'ennesimo velo steso sopra una realtà amministrativa preoccupante.

«Diciamoci la verità - afferma il segretario cittadino del PD, Francesco Stornello- : se oggi Modica vive una situazione urbanistica drammatica, è perché l’amministrazione Abbate ha preferito illudere centinaia di cittadini e imprese, piegandosi a scelte regionali illegittime invece di difendere gli interessi della nostra comunità. È tempo di cambiare passo.» Per Stornello, il rischio è che il PUG rimanga un "libro dei sogni" se non accompagnato da una solidità finanziaria che oggi manca totalmente.

«Come si può pensare di programmare il futuro della nostra città se non è stato nemmeno presentato il bilancio stabilmente riequilibrato? Siamo in una fase post-dissesto e la programmazione di infrastrutture e opere pubbliche non si fa con i post sui social, ma con i numeri e la visione. Senza uno strumento finanziario efficace, questo PUG non ha gambe per camminare. Senza bilancio, ogni progetto è un’illusione.»

La critica del PD punta dritto alla mancanza di un’idea organica di sviluppo che unisca tutte le anime di Modica. «Modica non è una somma di quartieri, è un sistema unico. Serve una visione che tenga insieme il fascino del Centro Storico, la dinamicità della Sorda, il valore delle nostre campagne e il potenziale di Marina. Noi vogliamo una città che scommetta sulla mobilità, che valorizzi i nostri operatori economici e che, finalmente, offra un motivo ai nostri ragazzi per restare e non per scappare. Dobbiamo valorizzare la bellezza e l’identità del territorio affrontando a testa alta la sfida del cambiamento climatico. Vogliamo che Modica torni a essere la casa vivibile di tutti i modicani. Non permetteremo che questa diventi l’ennesima, immensa occasione drammaticamente perduta. Modica e i modicani hanno diritto a qualcosa di più di un annuncio: hanno diritto a rispetto, futuro e speranza. Su questo il Partito Democratico non farà sconti: il nostro impegno sarà determinato, nelle istituzioni e in mezzo alla gente, perché la politica o è visione e coraggio, o non è. Noi ci siamo.»