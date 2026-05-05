Gela, furto con spaccata nella notte: presa di mira la pasticceria "Peccati di gola"

Nella notte è stata presa di mira a Gela un'attività commerciale storica, la pasticceria "Peccati di gola", in via Crispi. In due hanno spaccato il vetro della porta di ingresso e sono entrati, portando via la cassa. Sono in corso le indagini anche con l'esame delle immagini della videosorveglianza. Gli esercenti, anche attraverso i social, hanno fatto sapere che non si arrenderanno davanti ai danni. "Noi costruiamo, nonostante la paura, altri invece distruggono".