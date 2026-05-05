Asp Ragusa, la Cgil: illegittima la nostra esclusione dal Tavolo Tecnico

La FP CGIL di Ragusa denuncia pubblicamente il grave episodio verificatosi oggi presso l’Azienda Sanitaria Provinciale, dove il rappresentante della nostra Organizzazione – sindacato ampiamente rappresentativo a livello nazionale – è stato illegittimamente escluso dal Tavolo Tecnico sugli incarichi di funzione.

Paradossalmente l’esclusione è stata imposta da una sigla sindacale non firmataria del CCNL 2022/2024, con una rappresentatività nazionale pari allo 0,50%, al contrario della CGIL primo sindacato in Italia, che non ha sottoscritto il contratto perché economicamente mortificante nei confronti di quei lavoratori definiti “angeli della sanità” durante la Pandemia. Sconcerta che il Presidente del Tavolo Tecnico abbia subito il diktat di tale sigla, cedendo a pressioni che appaiono legate a note vicinanze con ambienti apicali della sanità ragusana.