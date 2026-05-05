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Carabinieri Sortino, commemorato 23° anniversario incidente elicotteristico

Carabinieri Sortino, commemorato 23° anniversario incidente elicotteristico

CronacaSiracusa

Questa mattina a Sortino si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 23°anniversario dell’incidente di volo occorso il 5 maggio 2003 quando, nel corso di un’attività di ricognizione aerea, un elicottero dell’Arma dei Carabinieri precipitò con a bordo il Mar.AsUPS Alessandro Trovato, il Mar.AsUPS Enrico Mincone, effettivi al Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, e il Brig. Massimiliano Lotito del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.
Nel giardino antistante la sede del Comune di Sortino, dove è collocata una stele in memoria dei militari caduti, alla presenza dei familiari, del sindaco, Vincenzo Parlato e del Comandante Provinciale Carabinieri di Siracusa, Colonnello Dino Incarbone, è stata deposta una corona per rendere omaggio a chi ha donato la propria vita per il bene collettivo, nel luogo ove la comunità di Sortino, con sensibilità e partecipazione, ha voluto custodire questo ricordo.
Dopo la deposizione della corona e la benedizione della Stele, nella Chiesa di San Giuseppe, il Cappellano Militare dell’Arma per la Sicilia Orientale, Don Rosario Scibilia e il Parroco, Don Luigi Magnano, hanno presieduto un momento di raccoglimento per affidare al silenzio e alla fede il ricordo dei Carabinieri Caduti, accompagnati dalle voci del coro della parrocchia.
Nel suo discorso, il Colonnello Incarbone ha rivolto il pensiero più sincero e rispettoso ai familiari dei Caduti, sottolineando come il sacrificio dei loro Cari rappresenti una testimonianza autentica dei valori che guidano nel quotidiano ogni Carabiniere: senso del dovere, coraggio, spirito di servizio e vicinanza ai cittadini.

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