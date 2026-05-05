Stazione Carabinieri Rosolini, maresciallo Antonino Trifirò nuovo comandante

Dopo 2 anni da Comandante della Stazione Carabinieri di Rosolini, il Maresciallo Maggiore Paolo Amore si trasferisce a Siracusa quale Comandante della Sezione Radiomobile e, a Rosolini, assume il comando il Maresciallo Maggiore Antonino Trifirò, dal 2024 in servizio quale sottufficiale in sottordine alla Stazione di Palazzolo Acreide.

Il loro trasferimento, che rientra nell’ambito dei periodici avvicendamenti, rappresenta un valore aggiunto in termini di professionalità e vicinanza al territorio in quanto, entrambi siciliani, vantano una significativa esperienza operativa e conoscenza del contesto ambientale, avendo prestato servizio in diverse località della provincia, in contesti complessi e impegnativi.