Tre giovani finiscono in acqua a Venezia, un ventenne è morto annegato

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto

Il corpo di un ragazzo di 20 anni polacco è stato recuperato senza vita questa mattina nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a San Polo, sestiere di Venezia.

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 5:30 per una chiamata di soccorso riguardante un gruppo di tre persone, composto dal giovane e da altri ragazzi tuti di nazionalità polacca. I tre si sarebbero gettati in acqua. Due di loro sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo - il giovane - non è più riemerso.

Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari (APL) della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche in laguna.

Intorno alle 7:15 il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dai sommozzatori. Presenti i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.