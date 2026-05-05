Crans-Montana, il presidente della Svizzera Parmelin conferma a Mattarella lo stop delle fatture ospedaliere ai feriti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, intrattenendolo a colazione.

Secondo quanto si apprende, sulle fatture ospedaliere per i feriti di Crans Montana il presidente Parmelin ha confermato quanto detto ieri alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rinnovando quindi l’impegno a fare in modo che gli oneri non siano a carico delle famiglie italiane e a non inviare più altre fatture pro-forma. Tra i temi del colloquio, un’analisi della situazione internazionale con l’impegno comune a promuovere politiche di pace e di mediazione.