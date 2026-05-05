ou
ULTIME NOTIZIE

Confcommercio Siracusa, nasce il Gruppo giovani imprenditori: Scamacca è il presidente

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
"Formaggi in festa", al via dall'8 maggio a Ragusa, per andare al cuore delle produzioni casearie ragusane

"Formaggi in festa", al via dall'8 maggio a Ragusa, per andare al cuore delle produzioni casearie ragusane

Enogastronomia

Sono aperte le prenotazioni per partecipare alle attività più immersive di “Formaggi in festa”: degustazioni guidate, laboratori del gusto e percorsi creativi per bambini e ragazzi. Dall’8 al 10 maggio il centro storico del capoluogo ibleo si trasformerà in un grande laboratorio diffuso: le esperienze, gratuite e a numero chiuso (prenotazione al link www.formaggi-in-festa.it), si svolgeranno nei locali di ristorazione aderenti, in piazza San Giovanni e al Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”. Tre giornate, tanti momenti e un unico filo conduttore: la scoperta delle eccellenze casearie del territorio, guidati da esperti per un viaggio nel mondo del formaggio, prodotto simbolo di gusto, cultura e tradizione. Un racconto di identità territoriale organizzato da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa nell’ambito del programma “Ragusa Città del Formaggio 2026”, in sinergia con il Comune di Ragusa, con il supporto della Camera di Commercio e del Libero Consorzio Comunale, e con il sostegno di consorzi di tutela, associazioni e aziende locali.
Si parte venerdì 8 maggio alle 16:45 con la degustazione Onaf dedicata all’evoluzione del Ragusano Dop nelle diverse stagionature, guidata dal maestro assaggiatore Antonio Di Falco (max 25 partecipanti, Bottega Cappellani). Alle 17:45 spazio alla tradizione con “Pane, formaggio e mandorle: la merenda contadina”, a cura di Slow Food Sicilia insieme alla Comunità Slow Food di Modica per la tradizione del pane di casa, con il racconto e la lavorazione del Panificio Agricolo Fratantonio (max 30 partecipanti, Ristorante Konza). Alle 18:45 un viaggio tra sapori e contrasti con “Formaggio, cipolla e miele”, laboratorio curato da Slow Food Sicilia con Enzo Dipasquale della Comunità delle granite iblee. (max 30 partecipanti, Ristorante Konza).
Sabato 9 maggio, alle 16:45, degustazione Onaf sulle principali paste filate siciliane a confronto, guidata dal maestro assaggiatore Guglielmo Portelli (max 25 partecipanti, Bottega Cappellani). Alle 17:30 il formaggio incontra l’olio extravergine in una degustazione guidata a cura di Carmelo Maiorca e Sabina Zuccaro, con degustazione finale di gelato al formaggio a cura di Enzo Dipasquale (max 35 partecipanti, Ristorante Tipico). Alle 18:15 protagonisti cosacavaddu e ricotta nel laboratorio della Comunità Slow Food di Ragusa, con Davide Cicciarella per la scaccia ragusana e la preparazione de “u sfuogghiu” (max 35 partecipanti, Circolo Italia). Chiude la giornata, alle 18:45, il confronto tra formaggi dei Monti Sicani e dei Monti Iblei, a cura di Slow Food Sicilia con Angelo Longo e Lorenzo Lauria. (max 35 partecipanti, Stabile Caffè Trieste).
Domenica 10 maggio, alle 16:45, degustazione Onaf dedicata ai formaggi da latte di bufala, pecora e capra, guidata dal maestro assaggiatore Giovanni Farina (max 25 partecipanti, Ristorante Pane e Cipudda). Alle 17:45 confronto tra territori con i caprini dei Monti Sicani e Iblei, a cura di Slow Food Sicilia con Fratelli Vinti e Flavia Novello, accompagnati dalla degustazione guidata di olio evo Dop a cura di Paolo Guida (max 35 partecipanti, Ristorante Capitolo Barocco). Gran finale alle 18:45 con il laboratorio dedicato ai “turciniuni” di agnello con Ragusano Dop, abbinati ai vini del territorio, a cura dei Maitre Vito Guzzardi, Giovanni Occhipinti, Giovanni Cobisi, Claudio Licitra ed Enrico Maltese di Amira Ragusa Barocca, in collaborazione con il Consorzio del Cerasuolo di Vittoria e Strade del Vino a cura di Gianna Bozzali (max 25 partecipanti, Ristorante Konza).
Accanto al gusto, grande spazio anche alla scoperta e alla creatività, con attività pensate per i più giovani (e non solo), tra manualità e immaginazione. Sabato 9 maggio alle ore 10:30, e domenica 10 maggio ore 11:15 divertimento con “Mani in pasta” per imparare a fare il pane sotto la guida di Enzo Fratantonio (9-15 anni, max 30 partecipanti, Centro Commerciale Culturale). Sabato alle 11:00, in piazza San Giovanni, il laboratorio artistico “Materia in movimento”, guidato dall’artista Marcela Szurkalo, per trasformare il formaggio in esperienza creativa tra corpo, musica e segno (tutte le età, max 30 partecipanti). Sabato alle ore 11:30 e domenica alle ore 16:30, alla fattoria didattica con “W la biodiversità”, un viaggio esperienziale tra pascolo, latte e formaggio attraverso attività pratiche e sensoriali (9-14 anni, fino a 60 partecipanti, Centro Commerciale Culturale). Nel pomeriggio di sabato, alle 18:00, doppio appuntamento con il mondo delle api: “Mille millefiori” con Salvo Strano (libero in piazza San Giovanni) e “Api didattica” con Luca Castello (tutte le età, max 25 partecipanti, Centro Commerciale Culturale). Durante la tre giorni previste anche filature e caseificazioni dal vivo, cheese cooking e momenti musicali e di intrattenimento. Per il programma completo sul sito ufficiale della manifestazione www.formaggi-in-festa.it e sui canali social. 

Potrebbero Interessarti