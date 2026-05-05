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Scoperti a rubare cavi di rame: arrestati dalla Polizia a Catania una 23enne e un pregiudicato 46enne

Scoperti a rubare cavi di rame: arrestati dalla Polizia a Catania una 23enne e un pregiudicato 46enne

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato di 46 anni e una donna di 23 anni, fermati dai motociclisti e degli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania mentre stavano riempiendo alcuni sacchi con cavi di rame e altro materiale ferroso, nel cortile interno di un vecchio istituto ecclesiastico, nel quartiere San Cristoforo.
Non appena giunti sul posto, i poliziotti hanno cinturato l’edificio e, dopo aver effettuato l’accesso, hanno colto i due in flagranza.
Una volta scoperti, la donna non ha opposto alcuna resistenza al controllo, mentre il 46enne, con uno scatto repentino, si è arrampicato sul tetto provando a scappare, ma è subito stato raggiunto da due agenti, i quali lo hanno fermato, nonostante lo stesso, particolarmente agitato, avesse sferrato due calci all’indirizzo di uno dei poliziotti.
Nel corso delle operazioni di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di un cacciavite, occultati nei pantaloni.
Per quanto accaduto, i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e l’uomo, già noto ai poliziotti per precedenti commessi in materia di reati contro il patrimonio, anche per resistenza a pubblico ufficiale.
Informato il Pubblico Ministero di turno, la 23enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari e il 46enne condotto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima, all’esito del quale, dopo la convalida degli arresti, la donna è stata rimessa in libertà, mentre per l’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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