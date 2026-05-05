Scontro fra tre auto sulla Ragusa-Modica nei pressi del Ponte Costanzo: 4 feriti

Quattro persone ferite ricoverate negli ospedali di Modica e Ragusa: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi intorno alle 13 di oggi sulla statale Ragusa-Modica, nei pressi del Ponte Costanzo. Per cause da accertare ci sarebbe stato uno scontro fra tre veicoli. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica e al Giovanni Paolo II di Ragusa. In corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Il traffico ha subì rallentamenti.

(Foto Franco Assenza)