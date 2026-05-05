Aveva droghe e armi a casa, arrestato dalla polizia a Catania

Squadra mobile sequestra oltre 1,5 chili di stupefacenti e tre pistole

Aveva trasformato la propria abitazione nel rione Picanello di Catania in un deposito di armi e droga: è l'accusa contestata a un 52enne che è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi comuni da sparo. Durante una perquisizione domiciliare, agenti della squadra mobile della Questura hanno trovato diverse dosi di cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 13 grammi, 330 grammi di marijuana, circa 400 grammi di hashish e 860 grammi di Mdma, pericolosa amfetamina in polvere. Sequestrati anche un block notes con appunti, cifre e nomi dei clienti e 670 euro, ritenuti provento della vendita di droghe. Approfondendo le ricerche nell'immobile la polizia ha poi trovato una pistola semiautomatica calibro 7,65, risultata rubata, una rivoltella a rotazione e una pistola monocolpo, oltre a diverse munizioni di vario calibro. Le armi, prive di matricola e di qualsiasi segno identificativo, sono state sequestrate e repertate dalla polizia scientifica per essere sottoposte ad analisi di tipo balistico per accertare un possibile loro utilizzo per commettere crimini e per verificare se vi siano impronte utili per approfondimenti investigativi. Al termine delle operazioni di rito, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.