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Siracusa, i ragazzi dell'Istituto comprensivo Archimede alla scoperta dell'Europa

Siracusa, i ragazzi dell'Istituto comprensivo Archimede alla scoperta dell'Europa

CulturaSiracusa

Un viaggio per scoprire l'Unione Europea e per comprendere il significato di essere cittadini europei. Saranno gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado del XIII Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa i protagonisti dell'incontro "Scoprire l'Europa: come diventiamo cittadini europei. Un viaggio nella nostra casa comune", che si terrà venerdì mattina a partire dalle 11 nell'auditorium del plesso centrale di via Caduti di Nassiriya per celebrare la "Giornata dell'Europa". In particolare le alunne e gli alunni delle classi seconde e terze avranno la possibilità di dialogare con la dottoressa Carmela Scirè, funzionario del Parlamento Europeo, che porterà la propria testimonianza. "L'incontro mira ad accrescere negli studenti e nelle studentesse – ha evidenziato la dirigente scolastica Salvatrice Dora Aprile - la consapevolezza che l'Unione Europea non è solo un concetto geografico o burocratico ma la " casa comune" di cui fanno parte integrante". Gli studenti presenteranno anche i lavori realizzati nel corso dei laboratori sui simboli dell'Unione Europea, la Costituzione e i Trattati, le radici giuridiche e i valori della nostra convivenza, e la moneta unica: l'Euro, ed avranno la possibilità anche di confrontarsi con la funzionaria del Parlamento Europeo, la dottoressa Carmela Scirè, animando un vero e proprio dibattito sui diritti e i doveri dei cittadini dell'Unione Europea.

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