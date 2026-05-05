Confcommercio Siracusa, nasce il Gruppo giovani imprenditori: Scamacca è il presidente

Confcommercio Siracusa annuncia la costituzione ufficiale del Gruppo Giovani Imprenditori, organismo dedicato alla rappresentanza e alla valorizzazione degli imprenditori under 42 attivi nei settori del commercio, turismo e servizi.

Il nuovo gruppo nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle giovani generazioni all’interno del sistema imprenditoriale locale, favorendo la crescita culturale e professionale degli associati e promuovendo una visione moderna e dinamica dell’impresa. L’assemblea, tenutasi ieri sera, ha eletto presidente del Gruppo Giovani Imprenditori l’ingegnere Alberto Scamacca, titolare di un’impresa operante nel settore del fotovoltaico, ed un Consiglio Direttivo composto da sei giovani imprenditori della provincia: Alberto Dainotti, Gianmarco Di Pino, Maria Gabriela Marrero, Andrea Scamporlino, Andrea Schisano e Gabriele Ragusa. In linea con le finalità del sistema nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio, il Gruppo opererà per promuovere la formazione imprenditoriale e la diffusione della cultura d’impresa e per rappresentare gli interessi dei giovani imprenditori presso le istituzioni e gli organismi associativi. “Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida- afferma il neopresidente Scamacca – certo di poter costruire un percorso di rappresentanza dinamico ed efficace per dare valore alle scelte imprenditoriali di chi crede nel territorio”.

Obiettivo del mandato del Gruppo è lo sviluppo economico del territorio attraverso collaborazioni, networking e forme associative tra imprese con un’attenzione particolare alla promozione delle imprese giovanili, organizzando momenti di confronto e di approfondimento. Il Gruppo Giovani Imprenditori rappresenta, infatti, un importante spazio di partecipazione e proposta, volto a dare voce alle nuove generazioni di imprenditori e a stimolare politiche di sviluppo più vicine alle esigenze del tessuto produttivo locale.

Attraverso attività di formazione, networking e dialogo istituzionale, il gruppo si propone di diventare un punto di riferimento per chi intende avviare o consolidare un’attività imprenditoriale nel siracusano. “La nascita del Gruppo Giovani Imprenditori rappresenta un passo strategico per il futuro del nostro sistema economico – dichiara il presidente di Confcommercio Siracusa Francesco Diana – perché investire sui giovani significa investire sull’innovazione, sulla competitività e sulla crescita delle competenze che rendono attrattiva la nostra provincia”.

Con questa iniziativa, Confcommercio Siracusa rafforza il proprio impegno nel sostenere l’imprenditoria giovanile, riconoscendone il valore come motore di sviluppo economico e sociale.