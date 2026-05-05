Modica, Lions. Musica e solidarietà al Teatro Garibaldi per sostenere i cani guida

Nel segno del servizio e della condivisione, i Lions tornano a farsi promotori di un appuntamento che unisce cultura, emozione e impegno concreto verso la comunità. Sarà Modica, grazie alla Fondazione Teatro Garibaldi, a ospitare, nell’ambito del XXX Congresso del Distretto Lions Sicilia dedicato al tema “Sicilia: terra di dialogo, fraternità e solidarietà”, una serata capace di rappresentare pienamente i valori lionistici.

Venerdì 8 maggio, alle ore 21.15, il sipario del Teatro Garibaldi si aprirà per accogliere il concerto “La Nuova Dolce Vita”, con protagonista il maestro Mario Stefano Pietrodarchi insieme al Quintetto Mediterraneo. Un evento di alto profilo artistico, in cui la qualità musicale diventa linguaggio universale capace di unire e coinvolgere il pubblico in un’esperienza intensa e raffinata.

Ma per i Lions, l’arte è anche strumento di servizio. Ed è proprio questo il cuore dell’iniziativa: trasformare una serata di spettacolo in un’occasione concreta di solidarietà. Il momento più toccante della serata sarà infatti la consegna di un cane guida a una persona non vedente, gesto simbolico e tangibile che racconta meglio di ogni parola l’impegno dei Lions Clubs International nel sostenere l’autonomia, la dignità e la libertà di movimento delle persone con disabilità visiva.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Scuola Cani Guida Lions, contribuendo in modo diretto alla formazione di nuovi cani guida. Partecipare, dunque, non significa solo assistere a un concerto di grande valore artistico, ma diventare parte attiva di una causa concreta: ogni biglietto acquistato rappresenta un passo in più verso l’indipendenza di chi è cieco o ipovedente.

È questo il senso più autentico dell’azione Lions: mettere insieme persone, risorse ed energie per generare un impatto reale sul territorio e sulla vita delle persone. In una terra come la Sicilia, da sempre crocevia di culture e dialogo, iniziative come questa rafforzano il legame tra comunità e servizio, tra bellezza e solidarietà.

Una serata da vivere e condividere, in cui la musica incontra la solidarietà e in cui ogni presenza contribuisce a costruire un futuro più inclusivo. Partecipare significa aiutare, concretamente, a formare nuovi cani guida e a donare autonomia e speranza. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al botteghino del teatro.