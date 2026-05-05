Nuovo Album “Where It All Returns”: Francesco Cafiso e la London Symphony Orchestra di nuovo insieme

Mancano ormai pochi giorni all’uscita del nuovo Album di Francesco Cafiso. A distanza di sei anni dall’opera Irene Of Boston - Conversation Avec Corto Maltese - il jazzista di Vittoria torna a collaborare insieme alla London Symphony Orchestra, realizzando l’inedito “Where It All Returns” coadiuvato dal pianoforte e dagli arrangiamenti di Mauro Schiavone, il contrabbasso di Gabriele Evangelista e la batteria di Marcus Gilmore. Registrato il 10 settembre 2025 agli Angel Studios di Londra e il 13 e 14 novembre 2025 presso il Tube Recording Studio di Fara Sabina in Italia, “Where It All Returns” segna dunque il terzo incontro ravvicinato tra l’artista e l’Orchestra londinese. Nato da un’idea del musicista vittoriese durante una delle sue tante permanenze a New York, l'album si dispiega attraverso sette tracce, illustrando una mappa di archetipi, di elementi ancestrali, ciascuno portatore di un significato che si delinea, sempre più, durante lo svolgimento di un viaggio interiore.

Non si tratta di composizioni isolate, ma di passaggi interconnessi, un percorso di trasformazione. I temi non vengono mai completamente abbandonati: derivano, cambiano forma e ritornano, portando con sé una memoria rinnovata. Come in Contemplation e Irene of Boston, non esiste una conclusione definitiva, ma una mutazione, qualcosa si dissolve per riapparire trasfigurato. Così Where It All Returns raccoglie i materiali precedenti attraverso un punto di convergenza e compimento.