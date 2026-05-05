Ragusa, controlli straordinari nel centro storico: il consuntivo del mese di aprile

Controlli straordinari interforze nel centro storico di Ragusa, oltre mille persone identificate e ventuno espulsioni: è il bilancio delle attività delle forze dell'ordine nel mese di aprile.

L’operazione ha visto insieme Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e l’immigrazione clandestina. I controlli si sono concentrati soprattutto in alcune aree del centro storico, dove sono stati verificati diversi complessi edilizi per accertare la regolarità delle abitazioni, la presenza effettiva degli aventi diritto e la correttezza dei contratti di locazione e delle utenze.

In campo circa 110 operatori: 63 posti di controllo, 1042 persone identificate e 560 veicoli controllati. Sul fronte della viabilità sono state accertate 37 infrazioni al Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla posizione di cittadini stranieri. In totale sono state eseguite 21 espulsioni, dieci delle quali con accompagnamento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Un dato che conferma come una parte dell’attività sia stata indirizzata anche al controllo della regolarità sul territorio.

Verifiche anche nei locali pubblici, otto quelli sottoposti a controllo, con una attività che ha coinvolto anche Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e Asp. In un caso è stata disposta la chiusura temporanea di un esercizio, a seguito delle irregolarità riscontrate.

L’intervento ha visto anche il supporto di personale tecnico dell’Enel e del Comune, elemento che ha permesso controlli più approfonditi sulle utenze e sulla destinazione d’uso degli immobili, in alcuni casi risultata non conforme.