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Calcio, è morto Evaristo Beccalossi "bandiera" dell'Inter: il 12 maggio avrebbe compiuto 70 anni

Calcio, è morto Evaristo Beccalossi "bandiera" dell'Inter: il 12 maggio avrebbe compiuto 70 anni

Fatti&Notizie

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma.

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