San Cristoforo: due arresti dopo la fuga in moto

Motociclisti in fuga tra le strade di San Cristoforo, arrestati dalla Polizia di Stato al termine di un inseguimento ad alta tensione. Protagonisti due pregiudicati catanesi di 30 e 33 anni, bloccati dopo aver ignorato l’alt imposto dagli agenti durante i controlli del Primo Maggio.

Tutto è iniziato nei pressi del faro Biscari, dove i poliziotti della squadra volanti hanno notato i due in sella a moto da enduro senza targa. Alla vista della pattuglia, i motociclisti hanno accelerato bruscamente tentando la fuga verso il quartiere popolare. Casco in testa e, per uno di loro, anche una maschera, elementi che hanno fatto sospettare un possibile intento illecito. Nonostante i ripetuti segnali di stop, con sirene e lampeggianti, i due hanno proseguito la corsa, compiendo manovre pericolose tra le vie cittadine. Nel tentativo di seminare gli agenti, i fuggitivi si sono separati, imboccando strade diverse. Decisivo l’intervento dell’elicottero della Polizia del IV Reparto Volo di Palermo, che dall’alto ha monitorato i movimenti grazie a una telecamera di bordo. Le indicazioni fornite alla centrale operativa hanno consentito di coordinare le pattuglie sul territorio. Uno dei due è stato fermato in via Villa Scabrosa, l’altro in via della Concordia. L’operazione si è complicata quando alcuni residenti hanno tentato di ostacolare l’intervento degli agenti durante le fasi più concitate. Alla fine, per entrambi è scattato l’arresto per fuga pericolosa. Oltre all’arresto, sono state elevate sanzioni per oltre 2.500 euro: i mezzi erano privi di assicurazione, senza revisione e senza targa, e i conducenti avevano percorso più volte strade contromano.