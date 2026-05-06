Omceo Agrigento - Celiachia, cresce l’allerta

La celiachia, patologia autoimmune in costante crescita e sempre più al centro dell’attenzione clinica e sociale, sarà protagonista del convegno “Celiachia: dalla diagnosi alla gestione clinica e nutrizionale”, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento con il patrocinio dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) e dell’associazione italiana Celiachia, e in programma sabato prossimo, dalle 9, all’hotel Dioscuri Bay Palace.

L’iniziativa riunirà specialisti provenienti da tutta la Sicilia per una giornata di aggiornamento dedicata a diagnosi, terapia, complicanze e aspetti nutrizionali della malattia in considerazione di come la celiachia sia una patologia autoimmune a base genetica innescata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti e richieda un approccio integrato tra diverse figure professionali.

“Come Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri - afferma Santo Pitruzzella, presidente Omceo Agrigento - abbiamo ritenuto fondamentale promuovere un convegno dedicato alla celiachia, una patologia in costante crescita che richiede competenze aggiornate e un approccio realmente multidisciplinare. Con questo evento vogliamo offrire ai colleghi strumenti scientifici solidi, utili per riconoscere le diverse manifestazioni cliniche, evitare diagnosi improprie e garantire ai pazienti un percorso assistenziale corretto e sicuro. La collaborazione tra gastroenterologi, pediatri, medici di Medicina generale, nutrizionisti e specialisti delle varie discipline, rappresenta il vero valore aggiunto di questa iniziativa che si inserisce nel nostro impegno continuo per una medicina sempre più attenta ai bisogni delle persone”.

Il corso, sotto la responsabilità scientifica del dottore Simone Gramaglia, si articolerà in tre sessioni tematiche: la prima è relativa a “Epidemiologia, fisiopatologia e diagnosi” e prevede interventi dedicati all’evoluzione della malattia, allo screening e alle forme cliniche atipiche dell’adulto; la seconda sessione è centrata su “Diagnosi differenziale e terapia” con un focus su enteropatie sieronegative, sensibilità al glutine non celiaca, dieta senza glutine e rischi nutrizionali. Il programma sottolinea infatti l’importanza di evitare “diagnosi improprie, malnutrizione e confusione alimentare nella popolazione”. Complicanze e aggiornamenti saranno il tema della terza sessione dei lavori con approfondimenti su malattie autoimmuni associate, infertilità femminile e novità normative sullo screening della celiachia e del diabete di tipo 1 (legge 130/2023).

All’evento parteciperanno oltre 25 relatori tra gastroenterologi, pediatri, nutrizionisti, internisti e specialisti di area medica provenienti da Agrigento, Caltanissetta, Enna e Messina.