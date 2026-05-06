Vittoria, vuole i soldi per la droga e minaccia la madre: arrestato 38enne

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Vittoria sono intervenuti dopo una segnalazione che parlava di una situazione di forte tensione all’interno di un’abitazione. Secondo quanto ricostruito dagli operatori arrivati sul posto, l’uomo avrebbe minacciato la madre per ottenere del denaro, somma che sarebbe stata destinata, presumibilmente, all’acquisto di sostanze stupefacenti. Al rifiuto della donna, impossibilitata a consegnare il denaro richiesto, il 38enne avrebbe iniziato a distruggere alcuni suppellettili presenti in casa, arrivando anche a minacciare di morte i familiari.

Gli agenti hanno quindi raccolto gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto e accertato inoltre che il 38enne risultava già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di familiari. Su disposizione della Procura della Repubblica competente è stato quindi condotto nella casa circondariale.