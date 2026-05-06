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Raccolta sfalci e ingombranti a Marina di Modica e Maganuco

Raccolta sfalci e ingombranti a Marina di Modica e Maganuco

Ragusa

Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente incremento delle attività di manutenzione del verde privato, l’assessore all’Ambiente del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, annuncia il potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti organici derivanti da sfalci e potature, nonché dei rifiuti ingombranti di origine domestica, nelle località di Marina di Modica e Maganuco.
Il servizio sarà attivo tutti i sabati dei mesi di maggio e giugno, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, presso la Terza Piazzetta di Marina di Modica, dove saranno posizionate due casse scarrabili dedicate alla raccolta di:
· residui vegetali e sfalci di potatura;
· rifiuti ingombranti domestici.
L’Amministrazione invita i cittadini a conferire i rifiuti in modo corretto, separando accuratamente eventuali materiali non conformi, come plastica e metalli.
Per agevolare i cittadini che incontrano difficoltà nel trasporto dei residui da giardinaggio, sarà inoltre attivato un servizio straordinario di navetta “verde” a domicilio, operativo negli stessi giorni e orari. Il servizio è riservato ai proprietari di immobili ad uso domestico e prevede il ritiro dei materiali direttamente presso le abitazioni per il successivo conferimento al punto di raccolta.
Limitatamente ai mesi di maggio e giugno, il servizio del Centro Comunale di Raccolta (CCR) del sabato pomeriggio nelle aree di contrada Michelica e viale Medaglie d’Oro sarà sospeso e sostituito dal punto di raccolta temporaneo presso la terza Piazzetta di Marina di Modica. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il calendario aggiornato disponibile online.

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