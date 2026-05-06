Pista ciclabile tra Marina di Modica e Sampieri "prigioniera" di sterpaglie

“Dei 3,3 km della pista ciclabile tra Marina di Modica e Sampieri, oggi è impossibile percorrerne anche un minimo tratto senza dover fare lo slalom tra sterpaglie, sporcizia e incuria. Il disagio riguarda sia i pedoni che i ciclisti che, complice l’arrivo della bella stagione, hanno preso d’assalto quello che di fatto è l’unico percorso a loro dedicato nella nostra zona”. A parlare è il consigliere comunale di Modica, Massimo Caruso (DC) che solleva l’annosa problematica della cura della pista ciclabile: “Consapevole della competenza provinciale dell’infrastruttura ma rilevando come in passato siano stati i due Comuni territorialmente di competenza a farsi carico dei lavori, ho chiesto all’Assessore al verde pubblico del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro di attivarsi al fine di rendere percorribile almeno il tratto modicano fino all’incrocio con la Fornace Penna. L’Assessore si è subito reso disponibile ad intervenire e mi ha garantito che nei prossimi giorni verranno effetti i lavori di scerbatura e pulizia per il tratto di competenza di Palazzo San Domenico. Lancio un appello anche all’Amministrazione Comunale di Scicli affinchè si attivi per completare il tratto e rendere così questi 3 km di nuovo fruibili dalla popolazione e soprattutto più sicuri visto l’alto rischio di incendi con l’aumento delle temperature”.