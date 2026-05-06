Modica, Stornello e Cannata: non solo il centro storico, serve visione dell’intera città

Il dibattito sul centro storico di Modica si allarga. Intervengono gli architetti Antonio

Stornello e Mark Cannata, che da diversi anni, attraverso il loro studio di architettura e Kassandra, lo

strumento di supporto alle decisioni per gestori e amministratori pubblici di loro creazione, si occupano

a vari livelli di rigenerazione urbana, assetto territoriale e qualità dello spazio costruito, in contesti

internazionali di particolare valore culturale e paesaggistico, tra cui siti UNESCO.

Dalla loro esperienza nasce una riflessione che invita ad ampliare lo sguardo: il tema del centro storico,

pur importante, non può essere affrontato come una questione isolata. Modica va letta come un

organismo urbano unico, fatto di parti diverse ma interdipendenti: centro storico, quartieri residenziali,

periferie, aree produttive, infrastrutture, campagne intensamente abitate e spazi pubblici.

«Parlare soltanto del centro storico — affermano Stornello e Cannata — rischia di essere riduttivo. Il

centro storico è una parte fondamentale dell’identità urbana, ma non può essere separato dal resto della

città. Modica è una realtà complessa e diffusa: se non la leggiamo nella sua interezza, rischiamo di non

comprendere davvero la natura delle trasformazioni in corso».

Secondo i due architetti, negli ultimi decenni la città non si è semplicemente svuotata: si è trasformata.

Funzioni, abitanti, attività e modi d’uso dello spazio si sono redistribuiti, generando nuovi equilibri e

nuove criticità. Anche il dato demografico, in questo senso, va considerato senza semplificazioni:

accanto ai residenti stabili esistono presenze temporanee, turistiche e nuovi cittadini che incidono sulla

vita urbana, ma non possono sostituire la necessità di una città realmente abitata.

«Il punto — spiegano — non è chiedersi solo come riportare persone nel centro storico, ma quale città

vogliamo costruire nel suo insieme. Una città vive quando riesce a tenere insieme chi la abita, chi la

lavora, chi la attraversa e chi la sceglie come nuovo luogo di vita».

Il secondo tema riguarda la capacità e il coraggio di immaginare azioni importanti di trasformazione

urbana. Per Stornello e Cannata non bastano interventi episodici, né una gestione frammentata

dell’esistente. Servono idee forti, capaci di orientare la città nei prossimi decenni: visioni anche molto

ambiziose, quasi utopistiche, non perché irrealizzabili, ma perché necessarie a spostare in avanti il livello

del dibattito e delle scelte pubbliche. In questo senso, guardare agli esempi migliori già realizzati in Italia

e all’estero diventa parte integrante della visione: non per importare modelli in modo acritico, ma per

capire come altre città abbiano saputo trasformare fragilità urbane, spazi pubblici e relazioni con il

patrimonio in nuove occasioni di qualità.

«Le città cambiano davvero quando hanno il coraggio di formulare visioni alte — sottolineano —. Modica

non ha bisogno soltanto di piccole correzioni, ma di una riflessione capace di rimettere in discussione

gerarchie, spazi, relazioni e qualità degli interventi. Le trasformazioni urbane più importanti nascono

spesso da idee che all’inizio sembrano difficili, persino eccessive, ma che servono a indicare una

direzione».

Il terzo tema è quello della qualità urbana e architettonica. Modica possiede un patrimonio storico

architettonico straordinario, ma proprio per questo dovrebbe pretendere qualità in tutte le parti che

compongono la città: non solo nei luoghi più celebrati, ma anche nei quartieri ordinari, negli spazi

pubblici, nelle aree di margine, nelle nuove trasformazioni e nel rapporto tra città e campagna. Il

confronto con esperienze più avanzate, italiane e internazionali, è parte di questo percorso: osservare

chi è stato più bravo significa educare lo sguardo, costruire ambizione e riconoscere che la qualità

urbana non è un lusso, ma una condizione necessaria per una città che voglia essere all’altezza della

propria storia.

«La bellezza del patrimonio storico architettonico — dichiarano Stornello e Cannata — non deve

diventare un alibi. Al contrario, dovrebbe educarci a pretendere standard più elevati ovunque. Se ci

abituiamo a una qualità urbana e architettonica inadeguata attorno ai luoghi più preziosi, finiamo per

abbassare la nostra idea stessa di città. La questione è culturale prima ancora che tecnica: riguarda il

modo in cui una comunità guarda a sé stessa, al proprio paesaggio costruito e al proprio futuro».

«Il centro storico potrà essere davvero rilanciato solo dentro una città più consapevole, più esigente e

più coraggiosa — concludono —. Modica deve imparare a pensarsi come un organismo unico, deve

avere il coraggio di immaginare trasformazioni importanti e visioni alte, deve guardare agli esempi

migliori senza timore e deve abituarsi alla qualità in ogni sua parte. Solo così potrà essere pienamente

all’altezza della propria storia, del proprio patrimonio e delle sfide che la attendono».

Antonio Stornello e Mark Cannata