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Caso Pamela Genini, l’ex fidanzato indagato per vilipendio e sottrazione di cadavere

Caso Pamela Genini, l’ex fidanzato indagato per vilipendio e sottrazione di cadavere

Fatti&Notizie

La svolta dopo giorni di interrogatori e indagini
Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza nella Bergamasca della testa della ventiduenne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin.

Un interrogatorio fiume da cui l’uomo è uscito con l’accusa di un reato terribile. Ora i carabinieri stanno andando a casa sua per una perquisizione in modo da trovare la testa della povera vittima.

Non si sa ancora se Dolci è indagato a piede libero o se per lui sono stati emesse delle misure cautelari.

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