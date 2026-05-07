Caso Pamela Genini, l’ex fidanzato indagato per vilipendio e sottrazione di cadavere
La svolta dopo giorni di interrogatori e indagini
Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza nella Bergamasca della testa della ventiduenne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin.
Un interrogatorio fiume da cui l’uomo è uscito con l’accusa di un reato terribile. Ora i carabinieri stanno andando a casa sua per una perquisizione in modo da trovare la testa della povera vittima.
Non si sa ancora se Dolci è indagato a piede libero o se per lui sono stati emesse delle misure cautelari.