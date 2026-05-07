Caccia all'uomo contro clochard e stranieri, denunciati tre ragazzi

Cinque le aggressioni a sfondo razziale. Durante le indagini trovate spranga, un coltello e materiale propagandistico inerente all’ideologia di estrema destra

Armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria "caccia all'uomo" a Roma prendendo di mira persone di origine straniera e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. Cinque le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani, due dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia. Uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello e una copia del "Mein Kampf".

Le aggressioni erano state compiute tutte la notte del 7 febbraio scorso nella zona della stazione Termini. L'ultima fu interrotta dall'improvviso per il sopraggiungere di alcune persone. Le vittime allo stato sono rimaste ignote.

Le indagini, condotte dagli investigatori della Digos della Questura capitolina e coordinate dai magistrati della Procura presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Roma, sono state avviate a seguito della denuncia sporta presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria da un cittadino di origini nigeriane.

La successiva e complessa attività di indagine ha consentito di risalire all'esatta identità dei presunti responsabili dei cinque episodi. Nel corso delle attività di perquisizione sono stati rinvenuti anche i capi d'abbigliamento utilizzati durante le aggressioni e materiale propagandistico inerente all'ideologia di estrema destra. I tre ragazzi, sono stati denunciati, in concorso tra loro, per il reato di lesioni personali aggravate dall'odio razziale, nonché per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il giovane minorenne, ha precedenti penali inerenti all'apologia del fascismo e per aver imbrattato, il 7 giugno 2025, la Sinagoga di via Garfagnana con epiteti antisemiti ed il simbolo della svastica.