Siracusa, arrestato 35enne: aveva un fucile rubato, un revolver e "miele da sballo"

Nella mattinata di mercoledì, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un trentacinquenne già noto alle Forze dell’Ordine.

Nel corso di un’attività di contrasto al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare di iniziativa, trovando, all’interno dell’abitazione dell’uomo, un fucile calibro 12, con nr. 20 munizioni dello stesso calibro, una pistola revolver calibro 38 con nr. 7 colpi del medesimo calibro e, all’interno di un contenitore di plastica, circa 30 grammi di “wax” (resina di cannabis, dall’elevata concentrazione di principio attivo, cinque volte più potente e soprannominata “miele dello sballo”) e un bilancino di precisione. I successivi accertamenti sulle armi condotti in ufficio hanno consentito di appurare che il fucile era stato denunciato come rubato a seguito di un furto in abitazione avvenuto a Catania nell’aprile 2024, pertanto l’uomo è stato indagato in stato di libertà sia per spaccio sia per ricettazione.

Il soggetto, al termine della redazione degli atti di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.