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Scicli, morìa di gatti a Donnalucata: gli animali avvelenati con un lumachicida

Scicli, morìa di gatti a Donnalucata: gli animali avvelenati con un lumachicida

CronacaRagusa

Sui social scatta l’allarme per la morìa di gatti che si registra, da qualche settimana, a Donnalucata, dopo che qualche caso era stato segnalato anche a Marina di Modica e Pozzallo. Ma il fenomeno sta assumendo contorni preoccupanti nella frazione marinara di Scicli. A Donnalucata, infatti, su Facebook e Instagram, vengono diffuse informazioni sulle modalità di questa crudele pratica a danno di gatti domestici. Secondo i proprietari degli animali, non si tratterebbe di un virus – come si ipotizzava per i primi casi – perché la morte sarebbe, invece, provocata da un lumachicida utilizzato nelle serre. Il veleno agisce sul sistema nervoso degli animali che vengono uccisi prevalentemente nei giorni festivi e nei prefestivi. Questo, almeno, sostengono, a Donnalucata, i proprietari dei gatti uccisi. L’appello sui social per fare cessare questa pratica crudele viene rivolto anche alle forze dell’ordine, ricordando che l’uccisione di un animale è un reato penale.

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