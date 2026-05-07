Catania, sparatoria a San Cristoforo: arrestato 22enne nipote di Salvatore Cappello

Si tratta di Rosario Litteri, parente del boss al 41bis

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 10 febbraio davanti a una barberia nel quartiere San Cristoforo di Catania. Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato Rosario Litteri, 22enne, nipote del boss Salvatore Cappello.

Le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza documentano il momento in cui il ventiduenne spara un colpo di pistola ad Angelo Ragonese, figlio del killer dei carateddi Gino, rimasto ferito alla gamba sinistra. L’agguato lo scorso dieci febbraio davanti al salone da barba del quartiere di San Cristoforo dove la vittima, agli arresti domiciliari, lavorava grazie ad un permesso. Per gli investigatori l’uomo, che ha riportato la frattura della tibia, è stato colpito per errore: il vero obiettivo dell’agguato era un altro soggetto orbitante presso il locale, probabilmente il figlio del barbiere. Presentatosi negli uffici della Squadra Mobile di Catania solo tre giorni dopo l’accaduto e dando una versione dei fatti smontata dalla Procura etnea, Rosario Litteri è stato incastrato anche dal ritrovamento del suo scooter abbandonato sulla scena del crimine: il ventiduenne è finito in carcere con le accuse di lesioni personali aggravate e porto illegale e detenzione in luogo pubblico di arma.