Tentato omicidio a Sortino per debiti non saldati: arrestato un operaio

Ci sarebbero debiti non saldati alla base del tentato omicidio di questa mattina a Sortino. I Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un operaio 45enne con precedenti di polizia. L’aggressione si è consumata proprio nei pressi della Stazione dei militari: il 45enne ha prima inseguito la vittima un 52enne per poi colpirlo ripetutamente con un’accetta al busto e agli arti superiori. L’aggressore, si è allontanato a piedi, successivamente si è consegnato ai Carabinieri. Non è in pericolo di vita il 52enne trasportato prima al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Augusta e poi trasferito all’Ospedale “Cannizzaro” di Catania. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Cavadonna come disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa che coordina le indagini. L’arma è stata sequestrata.