Reati tributari, sequestrato immobile a imprenditore di Vittoria

La Guardia di finanza di Ragusa ha sequestrato un immobile dal valore di 300 mila Euro ad un imprenditore vittoriese perché ritenuto socialmente pericolo per la commissione di reati tributari. La misura di prevenzione è scattata a seguito di attività ispettive svolte nei confronti di quattro società riconducibili all’imprenditore in questione, che hanno accertato una rilevante evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto con la commissione di reati fiscali, per l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o presentazione infedele della dichiarazione. Le indagini hanno permesso di acquisire indizi in ordine alla serialità e abitualità delle condotte contestate al vittoriese. Su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, i finanzieri hanno eseguito la misura di prevenzione. L’esecuzione di mirati accertamenti patrimoniali, secondo una collaudata procedura operativa attuata dalla Guardia di finanza, ha consentito di individuare il bene immobile sequestrato, risultato acquistato in assenza di fonti lecite dal valore di circa 300 mila Euro. Il provvedimento è stato disposto in attesa del contraddittorio che avrà luogo nell’ambito dell’udienza fissata dinanzi al Tribunale di Catania.

L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Vittoria, affonda le radici in una serie di verifiche fiscali effettuate su quattro società riconducibili, direttamente o indirettamente, all’indagato.