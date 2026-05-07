Modica, aggredisce con un coltello un giovane per un debito: arrestato

E' finito in carcere un 46enne modicano, accusato di una aggressione ai danni di un giovane concittadino. L’uomo è stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria per i reati di estorsione, rapina e porto abusivo di armi.

La vicenda trae origine da una violenta lite scoppiata tra le strade del centro storico di Modica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 46enne avrebbe affrontato un giovane di 32 anni, pretendendo la consegna di una somma di denaro per saldare un presunto debito pregresso.

Di fronte al netto rifiuto della vittima, la situazione è degenerata in pochi istanti: l’aggressore, passando dalle minacce ai fatti, avrebbe estratto un coltello colpendo il 32enne e sottraendogli poi del denaro con la forza.

Grazie a una tempestiva attività investigativa, i poliziotti del Commissariato di Polizia di Modica sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dei fatti. Le testimonianze raccolte e l’analisi degli elementi acquisiti sulla scena dell’aggressione hanno permesso di identificare il 46enne, figura già nota agli archivi di polizia, e di delineare un quadro probatorio solido.

Le risultanze investigative sono state condivise dall’Autorità Giudiziaria, che ha ritenuto necessaria la massima misura cautelare. L’uomo è stato rintracciato e condotto presso la casa circondariale, dove rimane a disposizione dei magistrati.