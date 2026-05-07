Garlasco, Notificata ad Andrea Sempio la chiusura dell'inchiesta

Sempio in Procura per 4 ore. A Marco Poggi fatti ascoltare audio Sempio intercettato che parla da solo: avrebbe tentato un approccio con Chiara che lei ha rifiutato. I legali: "Commentava trasmissioni televisive"

Secondo a nuova inchiesta della procura di Pavia, a uccidere Chiara Poggi non sarebbe stato Alberto Stasi, l'allora fidanzato della giovane che sta finendo di espiare 16 anni di carcere, ma Andrea Sempio, ai tempi 19 anni e amico del fratello della vittima.

Ierii i magistrati hanno convocato Andrea Sempio e il fratello della vittima, Marco Poggi.

L'interrogatorio per Sempio e l'audizione di Marco Poggi concludono un anno e mezzo di indagine. Gli investigatori nei prossimi giorni formalizzeranno la chiusura dell'inchiesta e depositeranno gli atti.

La registrazione ambientale - come anticipata dai social del Tg1 dopo l'interrogatorio del 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ma che si è trovato di fronte al lungo elenco degli elementi d'accusa - risale al 14 aprile 2025, poco più di un mese dopo l'informazione di garanzia che gli era stata notificata nella nuova inchiesta. "Delle tre chiamate - diceva Sempio parlando da solo e imitando a tratti anche una voce femminile - lei ha detto 'non ci voglio parlare con te' (...) era tipo io gli ho detto 'riusciamo a vederci?' (...) e lei mi ha messo giù (...) ha messo giù il telefono ... Ah ecco che fai la la dura ma io non l'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco, cazzo. Lei dice 'non l'ho più trovato' il video (...) io ho portato il video (...) anche lui lo sa ..."