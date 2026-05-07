Crotone, blitz della Polizia contro l'immigrazione clandestina

In azione 150 agenti: 93 i provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari che interessano cittadini italiani e stranieri in Calabria ma anche a Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova

Un'operazione di polizia, denominata "Welcome", è in corso nelle province di Crotone e Cosenza, ma anche Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.

Sono 93 i provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini preliminari che interessano cittadini italiani ed extracomunitari. Le accuse sono di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica.

Per il rilascio di permessi di soggiorno sarebbero state pagate delle somme di denaro.

L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, vede impegnati oltre 150 agenti della Polizia di Stato.