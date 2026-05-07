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Un razzo ha colpito la base del contingente italiano Unifil in Libano, non ci sono morti o feriti

Un razzo ha colpito la base del contingente italiano Unifil in Libano, non ci sono morti o feriti

Fatti&Notizie

Un razzo – la cui provenienza è ancora in fase di accertamento – ha colpito la base UNIFIL di Shama, nel sud del Libano, dove è schierato il contingente italiano di Unifil Sector West. Lo ha comunicato il ministero della Difesa, precisando che non si registrano morti o feriti. Un mezzo militare ha subito lievi danni.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Portolano, con il comandante del Covi, il generale di Corpo d’Armata Iannucci e con il comandante del contingente italiano per seguire costantemente l’evoluzione della situazione.

Non è la prima volta. Il 2 aprile la stessa base era già stata colpita da un razzo di provenienza incerta, anche allora senza vittime.

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