Pioggia di soldi per i Comuni del Siracusano, Cannata (FdI): risorse concrete

“Ancora una volta il Governo Meloni dimostra con i fatti attenzione concreta verso i territori, i sindaci e le comunità locali della provincia di Siracusa”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, commentando i finanziamenti destinati ai Comuni siracusani attraverso il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. “Parliamo di risorse importanti - aggiunge - che serviranno per la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico, la riqualificazione di scuole, strade e infrastrutture pubbliche. Interventi attesi da anni che oggi diventano finalmente cantieri e opere concrete”. Nel dettaglio, i fondi interesseranno numerosi Comuni della provincia. A Rosolini sono previsti 1,1 milioni di euro per via Cavour e 1,3 milioni per viale della Libertà. A Palazzolo Acreide arrivano 2,5 milioni di euro per la circonvallazione nord tra via Uccello e via Girolamo Ferla. Per Avola sono finanziati lavori di adeguamento nelle scuole Caia di Largo Sicilia e di via Razza per 2,5 milioni di euro, mentre a Canicattini Bagni sono destinati 2,5 milioni di euro per il rifacimento delle strade del centro storico. Importanti interventi anche per Pachino, con 2,5 milioni di euro destinati al miglioramento di alcuni tratti stradali, 2, 5 milioni di euro per la riduzione del rischio idraulico nel centro urbano di Carlentini tra contrada Inchiuso e via Scavonetti e 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area compresa tra contrada Faldino e l’ospedale a Noto. A Portopalo arriverà 1 milione di euro per la manutenzione di corso Vittorio Emanuele, mentre Priolo beneficerà di 2,5 milioni di euro per la sistemazione della viabilità cittadina. Per Cassaro sono previsti 950 mila euro per il palazzo municipale. A Ferla 1 milione di euro sarà destinato alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche. A Sortino, invece, i finanziamenti riguarderanno sia la riqualificazione della scuola di viale Mario Giardino e del costone roccioso a valle di via Cianci, per circa 1,3 milioni di euro, sia un ulteriore intervento da 4,5 milioni di euro per il consolidamento del costone roccioso sotto la villa comunale.