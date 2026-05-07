Automobilismo, 49ª Catania-Etna: Conticelli difende il titolo, sfida aperta con Cassibba e Fazzino

Ancora una volta i tornanti dell’Etna ad accendere il grande spettacolo della velocità in salita con la 49ª Catania–Etna, storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Catania ed in programma da domani 8 maggio a domenica 10. La competizione etnea, valida quale secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e primo round del Campionato Siciliano Velocità Salita, ha richiamato ai piedi del vulcano alcuni tra i migliori specialisti siciliani della disciplina. L’edizione 2026 si annuncia particolarmente combattuta grazie ad un elenco iscritti numeroso ed estremamente qualificato, capace di garantire spettacolo sia nella corsa alla vittoria assoluta che nelle sfide di gruppo e di classe. A guidare il gruppo dei favoriti sarà Francesco Conticelli, chiamato a difendere il successo ottenuto nella passata edizione al volante della Nova Proto NP01 di classe E2SC-SS 3000. Tra i grandi protagonisti annunciati anche Samuele Cassibba, atteso sulla Nova Proto NP V8 della Scuderia Ateneo Motorsport in quella che il pilota comisano ha definito una gara test in vista dei prossimi impegni stagionali. Grande attenzione inoltre per Luigi Fazzino, ormai tornato stabilmente nella classe regina con l’Osella PA30 Evo e deciso a puntare al vertice assoluto.

Molto attesa anche la sfida nella combattutissima classe E2SC fino a 1600 riservata ai motori moto. Riflettori puntati sul giarrese Michele Puglisi, beniamino di casa reduce dal brillante quinto posto assoluto conquistato alla Coppa della Consuma sulla Nova Proto NP03. Debutto assoluto in salita con la sport francese invece per il messinese Emanuele Schillace, pronto ad inserirsi in una categoria dal livello particolarmente elevato. Interessante anche l’esordio su Nova Proto di Antonino Salamone, già protagonista nelle scorse stagioni al volante della Bulla. Proprio le Bulla Sport saranno invece affidate a Manuel D’Antoni e Carmelo Martella, mentre Dino Blunda e James Dunford saranno sulle Wolf GB08.

Grande interesse anche nella TM-SC/SS, dove sarà della partita il presidente della Scuderia Giarre Corse Orazio Maccarrone sulla Gloria CP7, insieme al gelese Orazio Carfì, atteso per la prima volta sulla Radical SR4. Completa il gruppo Maurizio Fontana sulla Gloria B4. Nella CN -3000 saranno invece quattro le sport prototipo al via con Darren Camilleri e Ivan Paul Deidun sulle Norma M20F, Gaetano Gambino su Ligier JS49 e Felice Romano su Osella PA21, tutti pronti a contendersi il primato di categoria. Spazio anche per gli “assoli” di classe con Angelo Scuderi nell’E2SH 1400 su Fiat 500 Kawasaki e Cateno Castorina nell’E2SH 3000 sulla Renault Sport Clio V6. Di alto profilo anche le presenze in GT e TCR con la Porsche 911 GT3 Cup di Gabriele Mauro e la Peugeot 308 GTI TCR di Salvatore Castronovo, mentre Michele Arena rappresenterà il Gruppo Rally al volante della Lancia di classe Rally C.

Sempre molto seguita la E1, dove Maurizio Anzalone sarà uno dei riferimenti nella classe 2000 su Renault Clio RS. Particolarmente serrata si annuncia invece la battaglia nella 1400, con Peugeot 106, Peugeot 205 e Fiat 127 pronte a contendersi il predominio grazie ad un gruppo numeroso e particolarmente competitivo.

Assai numeroso anche il Gruppo Racing Start, impreziosito dalla presenza delle spettacolari vetture in configurazione Cup che attireranno certamente l’attenzione del pubblico. In RS Plus saranno tanti i nomi pronti a rubare la scena, tra questi Angelo Guzzetta e Calogero “Lillo” Lombardo con le Peugeot 106 S16 di classe 1600, ma spettacolo non mancherà anche nella combattuta RS con numerose Citroen Saxo, Peugeot 106 e Mini JCW pronte a sfidarsi sul percorso etneo. Completano l’elenco delle moderne i gruppi NS ed AS, dedicati alle vetture fuori produzione, dove Renault Clio, Peugeot 106 e Citroen Saxo saranno le grandi protagoniste. Lotta serrata anche tra le Bicilindriche, con una dozzina di Fiat 500 e Fiat 126 pronte ad appassionare il pubblico lungo il tracciato. Di grande fascino infine il parco partenti delle Autostoriche. Nel 4° Raggruppamento occhi puntati sul siracusano Gaetano Palumbo, già protagonista nella passata edizione con la Sport nazionale SYmbol, mentre tra le vetture spicca la spettacolare Lancia Delta di Walter Rudolf Ansorge. Nel 3° Raggruppamento probabile sfida diretta tra Luigi Cosentino e Dario Messana, entrambi su Fiat X1/9, mentre nel 2° Raggruppamento saranno da seguire Nicola e Livio Scaccianoce, Edoardo Piazza e Michele Barbagallo tra Alfa Romeo e BMW di grande fascino storico. A rappresentare il 1° Raggruppamento saranno invece le iconiche Lancia Fulvia Coupé.

Tra le Auto Classiche riflettori puntati infine su Giovanni Cassibba, già vincitore sulla strada dell’Etna e pronto ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista al volante dell’Osella PA20 BMW. Il programma della manifestazione si aprirà venerdì 8 maggio con le verifiche sportive e tecniche in programma nell’area attrezzata di Nicolosi a partire dalle 9.00. Sabato 9 maggio, dalle 8.30, spazio invece alle due manche di ricognizione ufficiali sul percorso di gara, fondamentali per consentire ai piloti di perfezionare assetti e riferimenti in vista della sfida contro il cronometro. Il tracciato etneo, lungo 7,5 chilometri, ripercorrerà i tratti più noti e spettacolari della storica cronoscalata e sarà teatro domenica 10 maggio delle due manche ufficiali di gara, con partenza della prima salita alle 8.30.