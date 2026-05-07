Basket, la corsa di Ragusa si ferma ad Angri: 74-59. la Virtus resta fuori dai playoff

Angri vince gara-2 e chiude la stagione della SuperConveniente Virtus Ragusa al termine di una partita a tratti equilibrata, un po’ nervosa, in cui ha la meglio l’energia dei padroni di casa e la maggiore precisione nei momenti caldi. Finisce 74-59. Dopo aver sprecato il vantaggio del fattore campo, con la sconfitta rimediata al PalaPadua, alla squadra di coach Di Gregorio – migliorata nell’approccio rispetto a domenica – non riesce l’impresa. Il campionato di Serie B Interregionale, dopo un girone d’andata entusiasmante e una regular season chiusa al quarto posto (a pari punti con Matera, Reggio Calabria e Brindisi), termina qui.

Angri prova subito a indirizzare la partita imponendo fisicità e presenza vicino al ferro. Milojevic è una variabile: canestro, fallo subito e 15-10 al 6’. La Virtus risponde con la tripla di Brown, ma fatica a trovare ritmo offensivo e soprattutto continuità al tiro. Lalic dall’arco firma la prima mini-fuga della serata, 21-13, mentre Ragusa costruisce anche buone soluzioni ma non le converte, lasciando per strada diversi tiri aperti. Al primo riposo i padroni di casa conducono sul +4 (21-17). Nel secondo la tripla di Granata vale il 24-17, ma la SuperConveniente resta dentro la partita, muove meglio il pallone, trova conclusioni pulite, ma continua a litigare col ferro (1/11 da tre), eppure Piscetta accorcia fino al -3. E’ una fase poco brillante, in cui anche Angri – che perde l’ex di turno Milojevic per una distorsione - si inceppa in attacco. Martinez sblocca i padroni di casa per il 27-21, Lanzi (finalmente!) imbuca da fuori. La Virtus resta agganciata con Fabi, ma ogni volta che sembra poter mettere pressione su Angri arriva la risposta campana: Stentardo segna la tripla 34-28. Lanzi lo imita, ma il canestro arriva fuori tempo massimo.

La ripresa si apre con una Virtus più aggressiva e più lucida, che piazza un parziale di 9-3 e mette anche la testa avanti con la tripla di Cardinali: 35-36. La partita cambia temperatura. Sale l’intensità, aumentano i contatti, gli errori arrivano da una parte e dall’altra, ma la SuperConveniente dà la sensazione di avere finalmente trovato il modo per stare dentro la gara. Fabi firma il 38-39, Granata replica, e il match diventa punto a punto. Poi sale alla ribalta Triassi: due triple consecutive per il 48-41. Adeola si sblocca da fuoriclasse. Ma entra in ritmo anche Bonanni, battezzato (a torto) dalla difesa: due conclusioni pesantissime valgono il 54-45 al 30’. La scalata resta ardua per la Virtus, che riesce a tornare sotto con Ianelli (58-51), ma continua a pasticciare troppo, lasciando che a impadronirsi della scena siano, a turno, i campani. Un’altra tripla, stavolta di Peluso, costringe Di Gregorio al timeout immediato (61-51 al 34’). La SuperConveiente prova a imbastire una reazione che risulta un po’ frenetica, e Angri massimizza lo sforzo con un’altra sequenza di Martinez: la “bomba” dell’argentino – autore di 28 punti - fa scorrere i titoli di coda su una partita (66-53) che nel finale diventa oltremodo nervosa. Gli ospiti, poco lucidi, accumulano un divario che va oltre i propri demeriti. Arrivederci alla prossima stagione.

IL TABELLINO

Angri Pallacanestro-SuperConveniente Virtus Ragusa 74-59 (2-0 nella serie)

Angri Pallacanestro: Triassi 8, Morano, Gallo 4, Lalic 3, Granata 8, Peluso 3, Martinez 28, Montella ne, Bonanni 7, Stentardo 8, Milojevic 5, De Prisco ne. All.: Chiavazzo

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 15, Cardinali 5, Piscetta 6, Fabi 8, Tumino, Adeola 6, Peterson 11, Lanzi 6, Ianelli 2. All.: Di Gregorio

Arbitri: Perretti di Napoli e Moriello di Marcianise

Parziali: 21-17; 34-28; 54-45