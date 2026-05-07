Educare oggi: a Comiso il progetto “Scuola per Genitori” inizia con Alberto Pellai

Crescere un figlio oggi significa fare i conti ogni giorno con domande nuove, paure, tecnologia, social network e fragilità che spesso gli adulti stessi faticano a comprendere. Ecco perché educare non può più essere una responsabilità lasciata soltanto alle famiglie o alla scuola: serve una comunità capace di ascoltare, confrontarsi e trovare strumenti comuni.

Nasce da questa esigenza “Scuola per Genitori”, il progetto promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea insieme a numerose realtà associative e imprenditoriali del territorio ibleo. Un percorso pensato per dare supporto concreto a genitori, docenti ed educatori, che prenderà ufficialmente il via lunedì 11 maggio 2026 alle ore 18 all’Auditorium Carlo Pace di Comiso con un ospite d’eccezione: il professor Alberto Pellai.

L’incontro, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, sarà l’occasione per affrontare alcuni dei temi educativi più delicati del nostro tempo: dipendenze digitali, cyberbullismo, preadolescenza, fragilità emotiva e il difficile equilibrio tra autorevolezza e dialogo nel rapporto con i figli.

Alberto Pellai è considerato uno dei maggiori esperti italiani di educazione emotiva e prevenzione. Medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, negli anni è diventato un punto di riferimento per migliaia di famiglie grazie ai suoi libri, agli interventi televisivi e all’intensa attività divulgativa. Autore di oltre trenta pubblicazioni tradotte in quindici Paesi, collabora con Famiglia Cristiana e con il programma “Geo” di Rai3. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la Medaglia d’Argento al merito in Sanità Pubblica.

Ma “Scuola per Genitori” non sarà soltanto un singolo appuntamento. Il progetto continuerà infatti tra ottobre 2026 e febbraio-marzo 2027 con quattro incontri tematici bimestrali, sempre gratuiti, dedicati a chi ogni giorno si confronta con la crescita dei più giovani.