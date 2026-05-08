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L'incidente di Catania, la vittima è Angela Cori: aveva 48 anni

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La mamma di Domenico: "Chiederò al Papa di ricordarlo nelle sue preghiere"

La mamma di Domenico: "Chiederò al Papa di ricordarlo nelle sue preghiere"

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Oggi la donna incontrerà papa Leone in visita a Napoli

Oggi la mamma di Domenico, il bimbo morto a Napoli per un trapianto di cuore fallito, incontrerà Papa Leone. “La prima cosa che gli chiederò - ha detto Patrizia Mercolino a Mattina 24 - è di portare Domenico sempre nelle sue preghiere, a questo ci tengo tanto”.

“Il dolore me lo porto dentro, lo porterò sempre dentro finché non finirà questa battaglia e Domenico avrà giustizia. Però voglio che la gente, che le persone, conoscano Domenico come il mio guerriero, conoscano davvero chi è stato Domenico anche prima di quel trapianto”.

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