La mamma di Domenico: "Chiederò al Papa di ricordarlo nelle sue preghiere"

Oggi la donna incontrerà papa Leone in visita a Napoli

Oggi la mamma di Domenico, il bimbo morto a Napoli per un trapianto di cuore fallito, incontrerà Papa Leone. “La prima cosa che gli chiederò - ha detto Patrizia Mercolino a Mattina 24 - è di portare Domenico sempre nelle sue preghiere, a questo ci tengo tanto”.

“Il dolore me lo porto dentro, lo porterò sempre dentro finché non finirà questa battaglia e Domenico avrà giustizia. Però voglio che la gente, che le persone, conoscano Domenico come il mio guerriero, conoscano davvero chi è stato Domenico anche prima di quel trapianto”.