L'incidente di Catania, la vittima è Angela Cori: aveva 48 anni

Sorriso smagliante, una brillante carriera da contabile in una nota agenzia immobiliare e il compleanno alle porte. È Angela Cori, 48 anni tra qualche giorno, la donna morta ieri sera in via Forcile, alla periferia di Catania. Angela, viaggiava a bordo di uno scooter insieme con il marito che è rimasto gravemente ferito. A avere la peggio è stata lei che sedeva dietro come passeggera del mezzo a due ruote.

A condurre le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto insieme con una Volante della polizia. Non è chiaro se l'auto - un'Audi 80 grigia vecchio modello - non abbia rispettato il segnale di stop e per questo abbia centrato in pieno lo scooter.