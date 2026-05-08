Consegnati i lavori per la nuova illuminazione dello stadio comunale di Vittoria

Con la consegna dei lavori per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico delle torri faro dello Stadio Comunale di Vittoria, compiamo un passo decisivo per l’ammodernamento delle infrastrutture sportive della nostra provincia”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione all’ARS, annunciando l’avvio del cantiere presso l’impianto ipparino. L’intervento, del valore complessivo di 200.000 euro, è frutto di un emendamento alla manovra finanziaria del 2025 voluto fortemente dallo stesso Onorevole Abbate. L’operazione è stata coordinata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di Stazione Unica Appaltante.“Ho voluto partecipare all’atto ufficiale della consegna dei lavori – spiega l’On. Abbate – insieme all’Amministrazione Comunale di Vittoria, al Presidente e Vicepresidente del Consiglio e agli amici consiglieri per ringraziare chi si è speso realmente per il raggiungimento di questo traguardo. Siamo di fronte a un’opera di rilevante interesse pubblico con una valenza sociale che supera i confini comunali”. L’impegno dell’Onorevole Abbate per l’impiantistica sportiva del territorio non si ferma a Vittoria. “Questo metodo di lavoro, basato su finanziamenti mirati e sinergia tra enti, sarà replicato a breve per un’altra struttura fondamentale del nostro comprensorio: lo Stadio ‘Pietro Scollo’ di Modica”, annuncia Abbate. “L’obiettivo è avviare un’opera simile di ammodernamento e risparmio energetico anche per l’impianto modicano, garantendo ad atleti e tifosi una struttura moderna, sicura e all’avanguardia. Lo sport merita strutture efficienti per poter crescere”.