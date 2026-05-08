Chiede passaggio in auto a un'anziana e la deruba, truffatrice denunciata a Floridia

Una donna è stata denunciata per aver truffato una settantenne a Floridia, in via San Martino. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 7.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, una donna ben vestita e dai modi gentili avrebbe fermato l’anziana chiedendole un passaggio in auto. Avrebbe raccontato di essere in panne perché la sua auto era rimasta senza carburante. La settantenne ha accettato di accompagnarle e l’ha fatta salire in auto.

Durante il tragitto, però, la presunta truffatrice avrebbe rubato il portafoglio della vittima approfittando di un momento di distrazione dell'anziana. Dopo essersi assicurata che la donna non si era accorta del furto, con un pretesto le ha chiesto di scendere dalla vettura facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. La donna avrebbe provato a prelevare denaro con il bancomat dell'anziana, ma il tentativo non è andato a buon fine.

La vittima, una volta giunta a casa, si è accorta che dalla borsa mancava il portafoglio. Dopo averlo cercato ovunque e superato il momento di sconforto sopraggiunto dopo aver capito di essere stata derubata, ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri. La truffatrice sarebbe già nota alle forze dell'ordine perché segnalata per episodi simili in passato. Nelle ultime settimane, a quanto pare, avrebbe messo a segno a Floridia altri colpi utilizzando lo stesso modus operandi. Gli investigatori non escludono che possano esserci altre vittime che finora non si sono rivolte alle forze dell'ordine.