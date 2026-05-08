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Comiso, in aeroporto con un coltello a serramanico: denunciato straniero

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Siracusa, raffica di controlli in Ortigia, sequestrato pure Ape-calessino "abusivo"

Siracusa, raffica di controlli in Ortigia, sequestrato pure Ape-calessino "abusivo"

CronacaSiracusa

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati sull’isola di Ortigia in questi giorni di intenso afflusso turistico, i carabinieri della compagnia di Siracusa hanno controllato 77 veicoli, identificato 132 persone, elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 7.000 euro e sequestrato 8 veicoli.
Un 30enne di Avola e un 22enne di Buccheri sono stati denunciati in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere poiché, nel corso di due distinte perquisizioni veicolari, sono stati trovati in possesso rispettivamente di due coltelli a serramanico, un machete, un manganello telescopico e una mazza da baseball e un tirapugni in ferro.
Un 23enne e un 18enne sono stati denunciati poiché recidivi alla guida senza patente e un 24enne per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Sei persone, di età compresa tra i 18 e i 62 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntrici abituali di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di cocaina e hashish per uso personale.
Nel corso dei controlli è stato sequestrato anche un ape-calessino poiché adibito a servizio di taxi senza licenza.

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