La visita di Papa Leone XIV a Napoli: "Città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza"

"Dovevo venire qui", dice a Pompei davanti a 20mila fedeli. "Regina del Santo Rosario, intercedi per la pace", la preghiera del Santo Padre. Ora a Napoli, in un Duomo gremito: "Sono venuto qui per farmi contagiare dalla vostra gioia"

Campane a festa per l'arrivo di Papa Leone stamane a Pompei. È la quinta volta di un Pontefice nella città mariana e prima visita pastorale per il Pontefice, a Pompei e a Napoli, nel giorno del primo anniversario dall'elezione al Soglio pontificio. Dopo la visita al Santuario mariano, il Pontefice si è spostato nel capoluogo campano.

E infatti, poco dopo le 14, l'elicottero con a bordo il Papa ha decollato dal Santuario di Pompei in direzione Napoli. Atterrato presso la Rotonda Diaz, sul lungomare, il Pontefice è stato accolto dal cardinale arcivescovo della città, Domenico Battaglia, dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Una esplosione di gioia in piazza del Plebiscito a Napoli all'arrivo della papamobile con a bordo Leone XIV: in migliaia lo hanno atteso da questa mattina. Un vero e proprio bagno di folla per il Pontefice, che sta compiendo il giro tra i fedeli. Prima di salutare la cittadinanza, Leone entrerà nella Basilica di San Francesco di Paola e saluterà la Comunità dei Padri Minimi e alcune autorità. Poi sulla scalinata della Basilica, l'incontro con la cittadinanza.

Il Duomo di Napoli è gremito. Poco dopo le 14, l'ampolla contenente il sangue di San Gennaro è stata presa dalla Real Cappella del Tesoro e portata tra gli applausi dei fedeli sull'altare maggiore. Il Papa è entrato nella Cattedrale per l'incontro riservato alla diocesi e al clero locale con 2500 persone. Il sangue del patrono della città non si scioglierà: la teca con l'ampolla sarà mostrata al Pontefice ma il miracolo è già avvenuto sabato scorso e il sangue è già liquefatto.

“Voglio fare un omaggio a San Gennaro, è tanto importante”: sono le prime parole, pronunciate a braccio, dal Papa, che comincia la sua visita pastorale dalla Cattedrale dove ha visitato la Cappella del Tesoro di Gennaro. Sull'altare ha quindi sollevato l'ampolla e l'ha baciata.