Leone XIV incontra a Napoli la mamma di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto di cuore

Fatale l'impianto di un organo danneggiato. La mamma: "Dirò al Papa di ricordarlo nelle preghiere". Sette gli indagati per omicidio colposo, al cardiochirurgo e alla sua vice contestato anche il reato di falso in cartella clinica

Papa Leone XIV, oggi in visita pastorale a Pompei e Napoli, ha incontrato Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi in seguito a un trapianto di cuore non riuscito. A renderlo noto è il legale della famiglia del piccolo, Francesco Petruzzi. L'incontro dovrebbe svolgersi in occasione dell'appuntamento di Prevost con i consacrati e i poveri al Duomo, prima tappa della sua visita a Napoli.

“Don Mimmo Battaglia gli ha detto chi ero e lui si è ricordato” ha dichiarato la signora Caliendo, tenendo per mano la figlia, che a Leone XIV “ha dato la foto”. “Mia figlia gli ha dato la foto di Domenico, io gli ho regalato il libro che ho scritto su Domenico e gli ha detto di recitare alcune preghiere per Domenico e lui mi ha detto sarà fatto e gli ha messo la mano sul cuore”.

“Avrò l'onore di avvicinare il Papa per il baciamano, non so se mi riconoscerà, se non mi riconosce gli dirò che sono la mamma di Domenico”, aveva detto Patrizia Mercolino in occasione dell'incontro col Pontefice. “È una grande emozione. Lo è già la possibilità di avvicinarlo personalmente, figuriamoci poter portare Domenico al Papa” dice la donna, “gli chiederò di ricordarlo nelle sue preghiere”.