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Comiso, in aeroporto con un coltello a serramanico: denunciato straniero

Comiso, in aeroporto con un coltello a serramanico: denunciato straniero

CronacaRagusa

Un coltello a serramanico lungo 16 centimetri trovato durante i controlli aeroportuali, è costato una denuncia a un cittadino straniero di 63 anni. L’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Comiso in servizio al "Pio La Torre" Gli operatori della Polizia di Stato hanno rinvenuto l’arma nella disponibilità del sessantatreenne durante i controlli di routine. Alla richiesta di spiegare il motivo del possesso del coltello, l’uomo non sarebbe stato in grado di fornire giustificazioni valide. Il coltello a serramanico è stato quindi sequestrato e per il 63enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di porto abusivo di arma.

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