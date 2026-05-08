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Pozzallo, la consigliera Celestri: l'Azzurra può giocare in casa finale play off di bsket

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Pozzallo, la consigliera Celestri: l'Azzurra può giocare in casa finale play off di bsket

Pozzallo, la consigliera Celestri: l'Azzurra può giocare in casa finale play off di bsket

CronacaRagusa

"Corsa contro il tempo perchè l'Azzurra di basket possa giocare in casa la gara 1 della finale play off".
"Come mia abitudine - afferma Quintilia Celestri - non mi sono limitata a criticare chi costringeva l’Azzurra Basket a giocarsi le gare ‘casalinghe’ della finale play off al Palazama di Ragusa. Mi sono mossa, ho compulsato chi di dovere, ho trovato grande collaborazione e sostegno concreto nell’Architetto Audenzio Rizzuto dell’ufficio tecnico del comune di Pozzallo e nell’Architetto Carmelo Di Raimondo, redattore del progetto dei lavori alla palestra dell’Istituto Commerciale ‘La Pira’ e sono stati redatti tutti i documenti utili perché ci siano le condizioni che domani, gara 1 della finale dei play off per la promozione in serie C di pallacanestro, il nostro quintetto possa giocarsela in casa. E’ stata firmata, infatti, la SCIA che rappresenta l’autorizzazione al pubblico spettacolo per 200 spettatori. Adesso, è una corsa contro il tempo e non lesinerò energie per cercare di giungere al traguardo e vedere sabato a Pozzallo la finale play off".

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